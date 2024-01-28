На Харківщині сталася пожежа в житловому будинку, є поранений

Рятувальники гасять пожежу в будинку на Харківщині. Фото: ДСНС

Ввечері 27 січня в селі Таранівка, що на Харківщині сталася пожежа. В житловому будинку загорівся дах, внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Пожежа в житловому будинку на Харківщині

За даними ДСНС, загоряння виникло о 23:02, 27 січня в селі Таранівка Зміївського району. В будинку загорівся дах на площі 40 кв. м. Пожежники 58-ї рятувальної частини оперативно приборкали вогонь, однак внаслідок пожежі постраждав місцевий 46-річний чоловік. Наразі оперативники встановлюють всі обставини загоряння.

Крім того, в суботу вранці сталася пожежа в селищі Куп’янськ-Вузловий. В будинку спалахнув вогонь в житловій кімнаті, де знаходився собака. Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували тварину.

"Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів", — додали в рятувальній службі.

Загалом протягом доби рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких дев'ять на ліквідацію пожеж, чотири на допомогу населенню, один для проведення аварійно-рятувальних робіт та ще три виїзди з іншою метою.

Нагадаємо, росіяни завдали удару ракетою по Полтавщині. Внаслідок влучання у Кременчуцькому районі сталася пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальникам вдалася повністю загасити вогонь.

Додамо, 27 січня у Дніпровському районі Києва сталося загоряння у багатоповерхівці. Внаслідок цього загинула жінка.