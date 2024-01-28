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На Харьковщине произошел пожар в жилом доме, есть раненый

28 января 2024 15:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине произошел пожар в жилом доме, есть раненый
Спасатели тушат пожар в доме на Харьковщине. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Вечером 27 января в селе Тарановка Харьковской области произошел пожар. В жилом доме загорелась крыша, в результате чего пострадал 46-летний мужчина.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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По данным ГСЧС, возгорание возникло в 23:02, 27 января в селе Тарановка Змиевского района. В доме загорелась крыша на площади 40 кв. м. Пожарные 58-й спасательной части оперативно потушили огонь, однако в результате пожара пострадал местный 46-летний мужчина. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства возгорания.

Кроме того, в субботу утром произошел пожар в поселке Купянск-Узловой. В доме вспыхнул огонь в жилой комнате, где находилась собака. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли животное.

"Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 26 единиц взрывоопасных предметов", — добавили в спасательной службе.

Всего за сутки спасатели совершили 17 оперативных выездов, из которых девять — на ликвидацию пожаров, четыре — на помощь населению, один — для проведения аварийно-спасательных работ и еще три выезда с другой целью.

Напомним, россияне нанесли удар ракетой по Полтавщине. В результате попадания в Кременчугском районе произошел пожар на промышленном предприятии. Спасателям удалось полностью потушить огонь.

Добавим, 27 января в Днепровском районе Киева произошло возгорание в многоэтажке. В результате погибла женщина.

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ГСЧС
Украина
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