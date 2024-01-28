На Харьковщине произошел пожар в жилом доме, есть раненый
Вечером 27 января в селе Тарановка Харьковской области произошел пожар. В жилом доме загорелась крыша, в результате чего пострадал 46-летний мужчина.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Пожар в жилом доме на Харьковщине
По данным ГСЧС, возгорание возникло в 23:02, 27 января в селе Тарановка Змиевского района. В доме загорелась крыша на площади 40 кв. м. Пожарные 58-й спасательной части оперативно потушили огонь, однако в результате пожара пострадал местный 46-летний мужчина. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства возгорания.
Кроме того, в субботу утром произошел пожар в поселке Купянск-Узловой. В доме вспыхнул огонь в жилой комнате, где находилась собака. Пожарные ликвидировали возгорание и спасли животное.
"Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 26 единиц взрывоопасных предметов", — добавили в спасательной службе.
Всего за сутки спасатели совершили 17 оперативных выездов, из которых девять — на ликвидацию пожаров, четыре — на помощь населению, один — для проведения аварийно-спасательных работ и еще три выезда с другой целью.
Напомним, россияне нанесли удар ракетой по Полтавщине. В результате попадания в Кременчугском районе произошел пожар на промышленном предприятии. Спасателям удалось полностью потушить огонь.
Добавим, 27 января в Днепровском районе Киева произошло возгорание в многоэтажке. В результате погибла женщина.
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