На Харківщині суд виніс вирок чоловікові за напад на жінку: деталі

Суд виніс вирок

Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області довели провину раніше засудженого чоловіка у скоєнні розбійного нападу на жінку. Суд його засудив на сім років та шість місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Суд виніс вирок

Прокурори довели, що чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій, вчинив нову низку злочинів. Конкретно, у грудні 2020 року він здійснив розбійний напад на жінку у Харкові. Чоловік підійшов до потерпілої в ліфті та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець.

Пізніше чоловік продовжував чинити розбійні напади вже у Чугуєві. У січні 2021 року дві жінки стали його жертвами. Одна з них була пограбована на вулиці, коли чоловік відібрав сумку. В іншої жертви чоловік відібрав гроші у ліфті.

В результаті раніше засудженому чоловіку було призначено додаткове покарання за скоєння нових злочинів. Він був визнаний винним та засуджений на позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що суд покарав мешканця Харкова, визнавши його винним у мародерстві під час воєнних дій на території Харківської області. Злочинця було засуджено до семи років ув'язнення.

Харківська обласна прокуратура звинуватила місцевого мешканця у неодноразових випадках мародерства.

Чоловік скоїв вісім злочинів щодо пограбування чужого майна у лютому-травні 2022 року.

Користуючись тим, що частину домоволодінь на території Харківської області після початку повномасштабної війни залишили господарі, а також виїзд жителів Харкова за межі міста від щоденних обстрілів, зловмисник проникав до будинків потерпілих, звідки виносив побутову техніку та інше майно.