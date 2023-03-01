На Харківщині суд виніс вирок чоловікові за напад на жінку: деталі
Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області довели провину раніше засудженого чоловіка у скоєнні розбійного нападу на жінку. Суд його засудив на сім років та шість місяців позбавлення волі.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
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Суд виніс вирок
Прокурори довели, що чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій, вчинив нову низку злочинів. Конкретно, у грудні 2020 року він здійснив розбійний напад на жінку у Харкові. Чоловік підійшов до потерпілої в ліфті та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець.
Пізніше чоловік продовжував чинити розбійні напади вже у Чугуєві. У січні 2021 року дві жінки стали його жертвами. Одна з них була пограбована на вулиці, коли чоловік відібрав сумку. В іншої жертви чоловік відібрав гроші у ліфті.
В результаті раніше засудженому чоловіку було призначено додаткове покарання за скоєння нових злочинів. Він був визнаний винним та засуджений на позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що суд покарав мешканця Харкова, визнавши його винним у мародерстві під час воєнних дій на території Харківської області. Злочинця було засуджено до семи років ув'язнення.
Харківська обласна прокуратура звинуватила місцевого мешканця у неодноразових випадках мародерства.
Чоловік скоїв вісім злочинів щодо пограбування чужого майна у лютому-травні 2022 року.
Користуючись тим, що частину домоволодінь на території Харківської області після початку повномасштабної війни залишили господарі, а також виїзд жителів Харкова за межі міста від щоденних обстрілів, зловмисник проникав до будинків потерпілих, звідки виносив побутову техніку та інше майно.