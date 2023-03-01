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В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали

1 марта 2023 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд вынес приговор
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области доказали вину ранее судимого мужчины в совершении разбойного нападения на женщину. Суд его засудил на семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокуроры доказали, что мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, совершил новый ряд преступлений. Конкретно, в декабре 2020 года он совершил разбойное нападение на женщину в Харькове. Мужчина подошел к потерпевшей в лифте и, угрожая предметом, похожим на нож, заставил ее отдать ему кошелек.

Позднее мужчина продолжил совершать разбойные нападения уже в Чугуеве. В январе 2021 года две женщины стали его жертвами. Одна из них была ограблена на улице, когда мужчина отобрал у нее сумку. У другой жертвы мужчина отобрал деньги в лифте.

В результате ранее осужденному мужчине было назначено дополнительное наказание за совершение новых преступлений. Он был признан виновным и осужден на лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что суд наказал жителя Харькова, признав его виновным в мародерстве во время военных действий на территории Харьковской области. Преступник был приговорен к семи годам заключения.

Харьковская областная прокуратура обвинила местного жителя в неоднократных случаях мародерства.

Мужчина совершил восемь преступлений по ограблению чужого имущества в феврале-мае 2022 года.

Пользуясь тем, что часть домовладений на территории Харьковской области после начала полномасштабной войны была оставлена хозяевами, а также выездом жителей Харькова за пределы города от ежедневных обстрелов, злоумышленник проникал в дома потерпевших, откуда выносил бытовую технику и другое имущество.

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