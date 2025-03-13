Спалив живцем жінку у Башилівці Лозівського району — на Харківщині чоловіку загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині судять чоловіка, який спалив живцем співмешканку
У Лозівському районі Харківської області чоловік спалив живцем свою співмешканку. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Деталі справи
У матеріалах слідства вказано, що трагедія сталася 23 грудня 2024 року в селі Башилівка Лозівського району. Безробітний 52-річний чоловік та його співмешканка вживали алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопив пляшку з бензином, вилив його на одяг жінки і підпалив.
"Спочатку зайнявся одяг потерпілої, потім виникла пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, які й викликали допомогу. Потерпілу з термічними опіками було ушпиталено до лікарні в тяжкому стані, медики боролися за її життя, але 24 грудня вона померла від отриманих травм. Потерпілій було 46 років", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що під час обшуку у чоловіка було виявлено канабіс, який він періодично вживав.
"На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Близнюківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі", — підсумували правоохоронці.
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