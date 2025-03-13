Сжег заживо женщину в Башиловке Лозовского района — на Харьковщине мужчине грозит пожизненное заключение

Правоохранители работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Лозовском районе Харьковской области мужчина сжег заживо свою сожительницу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Детали дела

В материалах следствия указано, что трагедия произошла 23 декабря 2024 года в селе Башиловка Лозовского района. Безработный 52-летний мужчина и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, во время которого мужчина схватил бутылку с бензином, вылил его на одежду женщины и поджег.

"Сначала загорелась одежда потерпевшей, затем возник пожар в доме. Огонь увидели соседи, которые и вызвали помощь. Потерпевшая с термическими ожогами была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но 24 декабря она умерла от полученных травм. Потерпевшей было 46 лет", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что во время обыска у мужчины был обнаружен каннабис, который он периодически употреблял.

"Суда мужчина ожидает, находясь под стражей. Его будут судить в Близнюковском районном суде Харьковской области. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы", — подытожили правоохранители.

Подозреваемый в преступлении. Фото: Харьковская областная прокуратура

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