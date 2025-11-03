Хулігана з вилами судили на Харківщині — побив ними водія авто

Вили. Фото: Поліція Чернігівської області

На Харківщині суд виніс вирок чоловікові за хуліганські дії. Той посварився з водієм на дорозі та хотів вдарити його вилами.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений, мешканець Сумської області, перебуваючи на проїжджій частині села блокував рух автомобіля Renault Megane. Він завдав удару вилами по двері автомобіля, заподіявши матеріальну шкоду на суму 22 754,61 гривні. Далі обвинувачений намагався вдарити водія вилами. Водій був змушений вийти з автомобіля та захищатися від ударів.

Під час боротьби металева частина вил відокремилася від дерев'яного держака, який обвинувачений використав для завдання десяти ударів по тілу водія, через що той зазнав легких травм.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік. Окрім того, суд постановив знищити речовий доказ — сталеві вила без держака.

