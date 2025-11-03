Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині судили хулігана — бив вилами водія авто на дорозі

На Харківщині судили хулігана — бив вилами водія авто на дорозі

Ua
Дата публікації: 3 листопада 2025 01:03
Оновлено: 23:56
Хулігана з вилами судили на Харківщині — побив ними водія авто
Вили. Фото: Поліція Чернігівської області

На Харківщині суд виніс вирок чоловікові за хуліганські дії. Той посварився з водієм на дорозі та хотів вдарити його вилами.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно з вироком суду, обвинувачений, мешканець Сумської області, перебуваючи на проїжджій частині села блокував рух автомобіля Renault Megane. Він завдав удару вилами по двері автомобіля, заподіявши матеріальну шкоду на суму 22 754,61 гривні. Далі обвинувачений намагався вдарити водія вилами. Водій був змушений вийти з автомобіля та захищатися від ударів.

Під час боротьби металева частина вил відокремилася від дерев'яного держака, який обвинувачений використав для завдання десяти ударів по тілу водія, через що той зазнав легких травм.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим строком на один рік. Окрім того, суд постановив знищити речовий доказ — сталеві вила без держака.

Раніше повідомлялось, що у Харкові затримали жінку, яка побила чоловіка стільцем. Компанія була напідпитку. 

А на Миколаївщині під судом опинився викрадач авто. Він поцупив машину через те, що втомився йти пішки до дому

бійка суд Харків дороги хуліганство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації