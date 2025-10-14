Під час вживання алкоголю харків'янка побила стільцем молодика і чекає за ґратами на вирок суду

Сварка чоловіка та жінки. Ілюстративне фото: pexels.com

Поліція Харківщини затримала 46-річну жінку, яка стільцем побила свого знайомого і таким чином завдала йому травм. Тепер два місяці жінка перебуватиме під вартою в очікуванні судового розгляду.

Про це інформує Нацполіція Харківщини.

Реклама

Читайте також:

Деталі сварки

За даними слідства, інцидент стався під час вживання алкогольних напоїв. Жінка, в ході сварки, застосувала дерев'яний стілець як знаряддя нападу, завдавши удар по голові потерпілому 23-річному чоловікові.

Постраждалий був доставлений до медичного закладу, де йому була надана необхідна допомога. Зловмисниці було повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Рішення суду

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Відповідно до санкцій Кримінального кодексу України, жінка може бути покарана позбавленням волі строком до восьми років.

Раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині будуть судити викрадача авто. Він поцупив машину через те, що втомився йти пішки до дому.

А на Сумщині суд покарав жінку, яка продавала фото та відео "для дорослих" через платформу OnlyFans. Студію облаштувала прямо у себе вдома.