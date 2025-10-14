Відео
У Харкові п'яна жінка побила знайомого стільцем — чекає на суд

У Харкові п'яна жінка побила знайомого стільцем — чекає на суд

Дата публікації: 14 жовтня 2025 01:03
Під час вживання алкоголю харків'янка побила стільцем молодика і чекає за ґратами на вирок суду
Сварка чоловіка та жінки. Ілюстративне фото: pexels.com

Поліція Харківщини затримала 46-річну жінку, яка стільцем побила свого знайомого і таким чином завдала йому травм. Тепер два місяці жінка перебуватиме під вартою в очікуванні судового розгляду.

Про це інформує Нацполіція Харківщини.

Деталі сварки

За даними слідства, інцидент стався під час вживання алкогольних напоїв. Жінка, в ході сварки, застосувала дерев'яний стілець як знаряддя нападу, завдавши удар по голові потерпілому 23-річному чоловікові.

Постраждалий був доставлений до медичного закладу, де йому була надана необхідна допомога. Зловмисниці було повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Рішення суду

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Відповідно до санкцій Кримінального кодексу України, жінка може бути покарана позбавленням волі строком до восьми років.

алкоголь суд Харків побиття судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
