На Харківщині судили військового, який вбив власного батька та не пам'ятає цього

Краснокутський районний суд. Фото: пресслужба суду

У Харківській області судили військового, який кинув гранату на подвір'я сусіда. Також він вбив власного батька, вдаривши по голові.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

5 січня цього року чоловік перебував у матері, де вживав алкоголь. Він дізнався, що жінка має неприязні відносини з сусідом.

Тому чоловік вирішив помститися й кинув гранату на подвір'я сусіда, внаслідок чого у будинку повилітали вікна та пошкоджено фасад будинку.

Відомо, що підозрюваним є сержант, який перебував тривалий час у зоні бойових дій. Звідти він привіз та незаконно зберігав вибуховий пристрій.

А 2 травня чоловік перебував у будинку, в якому проживає його батько. Під час спільного розпиття алкоголю між ними виник конфлікт. Він вдарив батька металевим бідоном по потилиці, внаслідок чого той помер на місці.

Під час суду підозрюваний визнав свою провину. Він пояснив, що в ЗСУ перебував на посаді бойового медика та здійснював евакуацію загиблих з поля бою, а також вилучав у них зброю.

За його словами, матір поскаржилася, що сусід побив її, тому він вирішив провчити агресора. Обставин конфлікту з батьком він не пам'ятає, але зазначив, що побачив на порозі невідому особу, яку відтягнув за будинок та накрив брезентом, аби той не змерз.

Після того повернувся до будинку, де побачив калюжу крові й витер її. Вранці він поїхав до Харкова, а прибувши до військової частини дізнався про смерть батька. Інших деталей він пояснити не може, оскільки не пам`ятає.

Рішення суду

Суд визнав військового винним у незаконному поводженні зі зброєю та умисному вбивстві.

Йому призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з моменту затримання — 4 травня 2024 року. Також з чоловіка стягнуть понад 24 тисячі гривень судових витрат.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який посварився з військовим на зупинці й використав газовий балончик.

Також ми писали, що мешканець Львова металевою трубою побив іншого чоловіка поблизу дитячого майданчика.