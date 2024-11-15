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На Харьковщине судили сержанта, убившего отца — какое наказание

15 ноября 2024 12:05
Виктория Козырь - редактор
В Харьковской области судили военного, который убил собственного отца и не помнит этого
Краснокутский районный суд. Фото: пресс-служба суда
Виктория Козырь - редактор

В Харьковской области судили военного, который бросил гранату во двор соседа. Также он убил собственного отца, ударив по голове.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

5 января этого года мужчина находился у матери, где употреблял алкоголь. Он узнал, что у женщины неприязненные отношения с соседом.

Поэтому мужчина решил отомстить и бросил гранату во двор соседа, в результате чего в доме вылетели окна и поврежден фасад дома.

Известно, что подозреваемым является сержант, находившийся длительное время в зоне боевых действий. Оттуда он привез и незаконно хранил взрывное устройство.

А 2 мая мужчина находился в доме, где проживает его отец. В ходе совместного распития алкоголя между ними возник конфликт. Он ударил отца металлическим бидоном по затылку, в результате чего тот скончался на месте.

Во время суда подозреваемый признал свою вину. Он объяснил, что в ВСУ находится на должности боевого медика и осуществлял эвакуацию погибших с поля боя, а также изымал у них оружие.

По его словам, мать пожаловалась, что сосед избил ее, поэтому он решил проучить агрессора. Обстоятельств конфликта с отцом он не помнит, но сказал, что увидел на пороге неизвестное лицо, которое оттащил за дом и накрыл брезентом, чтобы тот не замерз.

После того вернулся к дому, где увидел лужу крови и вытер ее. Утром он поехал в Харьков, а прибыв в воинскую часть, узнал о смерти отца. Других деталей он объяснить не может, потому что не помнит.

Решение суда

Суд признал военного виновным в незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве.

Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с момента задержания — 4 мая 2024 года. Также с мужчины взыскают более 24 тысяч гривен судебных издержек.

Напомним, на Одещине судили мужчину, который поссорился с военным на остановке и использовал газовый баллончик.

Также мы писали, что житель Львова металлической трубой побил другого мужчину возле детской площадки.

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