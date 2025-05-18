Військовий не захотів виконати наказ про ротацію й отримав покарання суду

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Основ'янський районний суд міста Харкова ухвалив рішення щодо військовослужбовця, який визнаний винним у невиконанні бойового наказу. Військовий відмовився виконати наказ про ротацію особового складу.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду, військовий відмовився виконати наказ про ротацію особового складу на позицію "КЕНТ" в умовах воєнного стану. Мета цієї ротації полягала у недопущенні прориву ворожих військ. Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у своїх діях.

Рішення суду

Суд врахував щире каяття обвинуваченого, його активну допомогу слідству та затвердив угоду про визнання вини. В результаті замість позбавлення волі на два роки, військовослужбовцю призначено покарання у вигляді службового обмеження строком на два роки з відрахуванням 10% його зарплати в дохід держави.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області судили військовослужбовця, який неодноразово самовільно залишав частину. За це його покарали тюремним терміном.

Нагадаємо, у Рівненській області судили командира батальйону із психологічної підтримки персоналу через СЗЧ бійців.