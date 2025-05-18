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На Харьковщине судили военного — не выполнил приказ командования

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Дата публикации 18 мая 2025 01:03
Военный не захотел выполнить приказ о ротации и получил наказание суда
Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Основянский районный суд города Харькова принял решение в отношении военнослужащего, который признан виновным в невыполнении боевого приказа. Военный отказался выполнить приказ о ротации личного состава.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, военный отказался выполнить приказ о ротации личного состава на позицию "КЕНТ" в условиях военного положения. Цель этой ротации заключалась в недопущении прорыва вражеских войск. Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

Решение суда

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его активную помощь следствию и утвердил соглашение о признании вины. В результате вместо лишения свободы на два года, военнослужащему назначено наказание в виде служебного ограничения сроком на два года с отчислением 10% его зарплаты в доход государства.

Ранее сообщалось, что во Львовской области судили военнослужащего, который неоднократно самовольно покидал часть. За это его наказали тюремным сроком.

Напомним, в Ровенской области судили командира батальона по психологической поддержке персонала из-за СЗЧ бойцов.

суд ВСУ армия Харьков фронт судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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