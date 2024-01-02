Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині судили водія, який п'яним призвів до смертельної ДТП — яке покарання отримав arrow

На Харківщині судили водія, який п'яним призвів до смертельної ДТП — яке покарання отримав

2 січня 2024 17:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині судили водія, який п'яним призвів до смертельної ДТП — яке покарання отримав
ДТП на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

ДТП на Харківщині 25 червня — суд виніс вирок водію

Так, ввечері 25 червня минулого року водій перебував за кермом автомобіля "ВАЗ-2107" у стані алкогольного спʼяніння, поруч на пасажирському сидінні сидів його товариш.

Він втратив контроль над керуванням автомобіля та допустив зіткнення з деревом, через що транспортний засіб перекинуся. Пасажир автомобіля помер на місці від отриманих травм.

null
ДТП на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Тоді правоохоронці затримали чоловіка та взяли його під варту. Натомість водій автомобіля не визнав свою вину та намагався довести, що за кермом перебував не він, а загиблий.

У суді прокурорам вдалося довести, що враховуючи характер та локалізацію тілесних ушкоджень, механічних ушкоджень на автомобілі та беручи до уваги напрямок переміщення транспортного засобу, за кермом був саме обвинувачений. 

Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть. Йому призначили вісім років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на вісім років.

null
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури
null
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в Угорщині під кінець грудня минулого року автобус з українськими номерами влетів в кювет та перекинувся. В салоні перебувало 35 українців. 

Також ми писали, що 28 грудня у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло десять людей. До того ж постраждали дві українки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі