На Харківщині судили водія, який п'яним призвів до смертельної ДТП — яке покарання отримав

ДТП на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщини судили чоловіка, який у нетверезому стані сів за кермо автомобіля й спричинив смертельну ДТП. Тоді внаслідок автопригоди загинув його товариш.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Так, ввечері 25 червня минулого року водій перебував за кермом автомобіля "ВАЗ-2107" у стані алкогольного спʼяніння, поруч на пасажирському сидінні сидів його товариш.

Він втратив контроль над керуванням автомобіля та допустив зіткнення з деревом, через що транспортний засіб перекинуся. Пасажир автомобіля помер на місці від отриманих травм.

ДТП на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Тоді правоохоронці затримали чоловіка та взяли його під варту. Натомість водій автомобіля не визнав свою вину та намагався довести, що за кермом перебував не він, а загиблий.

У суді прокурорам вдалося довести, що враховуючи характер та локалізацію тілесних ушкоджень, механічних ушкоджень на автомобілі та беручи до уваги напрямок переміщення транспортного засобу, за кермом був саме обвинувачений.

Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть. Йому призначили вісім років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на вісім років.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в Угорщині під кінець грудня минулого року автобус з українськими номерами влетів в кювет та перекинувся. В салоні перебувало 35 українців.

Також ми писали, що 28 грудня у чорноморському регіоні Туреччини сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинуло десять людей. До того ж постраждали дві українки.