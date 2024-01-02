На Харьковщине судили водителя, который пьяным привел к смертельному ДТП — какое наказание получил
На Харьковщине судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и вызвал смертельное ДТП. Тогда в результате происшествия погиб его товарищ.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
ДТП в Харьковской области 25 июня — суд вынес приговор водителю
Вечером 25 июня прошлого года водитель находился за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" в состоянии алкогольного опьянения, рядом на пассажирском сиденье сидел его товарищ.
Он потерял контроль над управлением автомобиля и допустил столкновение с деревом, из-за чего транспортное средство перевернулось. Пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм.
Тогда правоохранители задержали мужчину и взяли его под стражу. Водитель автомобиля не признал свою вину и пытался доказать, что за рулем находился не он, а погибший.
В суде прокурорам удалось доказать, что учитывая характер и локализацию телесных повреждений, механических повреждений на автомобиле и принимая во внимание направление перемещения транспортного средства, за рулем был именно обвиненный.
Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть. Ему назначили восемь лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком восемь лет.
Напомним, что в Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.
Также мы писали, что 28 декабря в черноморском регионе Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли десять человек. К тому же пострадали две украинки.
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