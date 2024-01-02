На Харьковщине судили водителя, который пьяным привел к смертельному ДТП — какое наказание получил

ДТП в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и вызвал смертельное ДТП. Тогда в результате происшествия погиб его товарищ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Вечером 25 июня прошлого года водитель находился за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" в состоянии алкогольного опьянения, рядом на пассажирском сиденье сидел его товарищ.

Он потерял контроль над управлением автомобиля и допустил столкновение с деревом, из-за чего транспортное средство перевернулось. Пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм.

ДТП в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Тогда правоохранители задержали мужчину и взяли его под стражу. Водитель автомобиля не признал свою вину и пытался доказать, что за рулем находился не он, а погибший.

В суде прокурорам удалось доказать, что учитывая характер и локализацию телесных повреждений, механических повреждений на автомобиле и принимая во внимание направление перемещения транспортного средства, за рулем был именно обвиненный.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть. Ему назначили восемь лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком восемь лет.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Венгрии к концу декабря прошлого года автобус с украинскими номерами влетел в кювет и перевернулся. В салоне находились 35 украинцев.

Также мы писали, что 28 декабря в черноморском регионе Турции произошло масштабное ДТП. В результате аварии погибли десять человек. К тому же пострадали две украинки.