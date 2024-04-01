На Харківщині судитимуть двох колаборантів, які допомагали ворогу

Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть двох колишніх співробітників "Харківгазу" за передачу ворогу інформації про газові мережі. Прокуратура вже відправила до суду обвинувальні акти.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 1 квітня.

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Деталі справи

За даними слідства, під час окупації Вовчанська один з них очолив "Газову службу", створену окупантами, і отримував за це 55 тисяч рублів. Інший став "головним інженером" цієї установи з зарплатою в 48 тисяч рублів.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Злочинці відновили роботу підприємства, керували персоналом, видавали накази і підписували документи, пов’язані з газопостачанням.

Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вони передали російським представникам карти газових мереж, що допомогло ворогу націлювати обстріли для максимальної шкоди Україні, тероризувати населення і перешкоджати відновленню газопостачання. Карти також використовувались для створення інженерних перешкод і мінних полів проти ЗСУ.

Після звільнення окупованої частини Харківської області вони спробували сховатися спочатку у Вовчанську, а потім у Харкові. Проте колаборантам не вдалося уникнути відповідальності, вони були затримані і заарештовані без права на заставу.

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