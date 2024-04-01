В Харьковской области будут судить двух коллаборантов, которые помогали врагу

Задержанный коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить двух бывших сотрудников "Харьковгаза" за передачу врагу информации о газовых сетях. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 1 апреля.

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По данным следствия, во время оккупации Волчанская один из них возглавил "Газовую службу", созданную оккупантами, и получал за это 55 тысяч рублей. Другой стал "главным инженером" этого учреждения с зарплатой в 48 тысяч рублей.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Преступники возобновили работу предприятия, руководили персоналом, издавали приказы и подписывали документы, связанные с газоснабжением.

Задержанный коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Они передали российским представителям карты газовых сетей, что помогло врагу нацелить обстрелы для максимального ущерба Украине, терроризировать население и препятствовать восстановлению газоснабжения. Карты также использовались для создания инженерных помех и минных полей против ВСУ.

После освобождения оккупированной части Харьковской области они попытались скрыться сначала в Волчанске, а затем в Харькове. Однако коллаборантам не удалось избежать ответственности, они были задержаны и арестованы без права на залог.

Напомним, что работники СБУ разоблачили жителя Одессы, который помогал наводить ракеты на город.

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