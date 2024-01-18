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На Харківщині судитимуть колаборантку, яка публічно звинувачувала ЗСУ в обстрілах

18 січня 2024 17:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині судитимуть колаборантку, яка публічно звинувачувала ЗСУ в обстрілах
Українські військові. Фото: 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Харківщині 56-річна жінка, яка активно підтримувала "русский мир", публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства відомо, що жінка є мешканкою села Липці Харківського району. Вона підтримувала "русский мир" та відстоювала його. У селі зрадниця поширювала проросійські наративи та виправдовувала злочинні дії РФ.

"Колаборантка стверджувала, що Росія не обстрілює населені пункти. Вона звинувачувала українську армію в ударах по мирних мешканцях, додаючи, що ЗСУ це роблять для "красивой картинки", — зазначили в прокуратурі.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності. Справу колаборантки розглядатимуть у Харківському районному суді.

Колаборантка з Харківщини
Колаборантка з Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура. 
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Донеччині викрили та засудили мешканця Костянтинівки на шість років позбавлення волі. Зрадник поширював інформацію про розташування особового складу та військових об'єктів Збройних сил України.

Додамо, в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста. 

ЗСУ
Харків
Україна
Харківська область
прокуратура
держзрада
Колаборант

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