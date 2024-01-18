На Харківщині судитимуть колаборантку, яка публічно звинувачувала ЗСУ в обстрілах
На Харківщині 56-річна жінка, яка активно підтримувала "русский мир", публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Звинувачувала ЗСУ в атаках та вела колабораційну діяльність
За даними слідства відомо, що жінка є мешканкою села Липці Харківського району. Вона підтримувала "русский мир" та відстоювала його. У селі зрадниця поширювала проросійські наративи та виправдовувала злочинні дії РФ.
"Колаборантка стверджувала, що Росія не обстрілює населені пункти. Вона звинувачувала українську армію в ударах по мирних мешканцях, додаючи, що ЗСУ це роблять для "красивой картинки", — зазначили в прокуратурі.
Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності. Справу колаборантки розглядатимуть у Харківському районному суді.
Нагадаємо, на Донеччині викрили та засудили мешканця Костянтинівки на шість років позбавлення волі. Зрадник поширював інформацію про розташування особового складу та військових об'єктів Збройних сил України.
Додамо, в Ізмаїлі винесли вирок російському агенту, який шпигував за критичною інфраструктурою. Держзрадник передавав дані ГУР про переміщення у річковому порту міста.
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