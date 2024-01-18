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На Харьковщине будут судить коллаборантку, которая публично обвиняла ВСУ в обстрелах

18 января 2024 17:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине будут судить коллаборантку, которая публично обвиняла ВСУ в обстрелах
Украинские военные. Фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харьковской области 56-летняя женщина, активно поддерживавшая "русский мир", публично обвиняла бойцов Вооруженных сил Украины в обстрелах городов. В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, известно, что женщина — жительница села Липцы Харьковского района. Она поддерживала "русский мир" и отстаивала его. В деревне предательница распространяла пророссийские нарративы и оправдывала преступные действия РФ.

"Колаборантка утверждала, что Россия не обстреливает населенные пункты. Она обвиняла украинскую армию в ударах по мирным жителям, добавляя, что ВСУ это делают для "красивой картинки", — указали в прокуратуре.

Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности. Дело коллаборантки будут рассматривать в Харьковском районном суде.

Колаборантка из Харьковской области
Колаборантка из Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура.
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Донецкой области разоблачили и осудили жителя Константиновки на шесть лет лишения свободы. Предатель распространял информацию о расположении личного состава и военных объектов Вооруженных сил Украины.

Добавим, в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, который шпионил за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.

ВСУ
Харьков
Украина
Харьковская область
прокуратура
госизмена
Коллаборант

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