Украинские военные. Фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В Харьковской области 56-летняя женщина, активно поддерживавшая "русский мир", публично обвиняла бойцов Вооруженных сил Украины в обстрелах городов. В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, известно, что женщина — жительница села Липцы Харьковского района. Она поддерживала "русский мир" и отстаивала его. В деревне предательница распространяла пророссийские нарративы и оправдывала преступные действия РФ.

"Колаборантка утверждала, что Россия не обстреливает населенные пункты. Она обвиняла украинскую армию в ударах по мирным жителям, добавляя, что ВСУ это делают для "красивой картинки", — указали в прокуратуре.

Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности. Дело коллаборантки будут рассматривать в Харьковском районном суде.

Колаборантка из Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Донецкой области разоблачили и осудили жителя Константиновки на шесть лет лишения свободы. Предатель распространял информацию о расположении личного состава и военных объектов Вооруженных сил Украины.

Добавим, в Измаиле вынесли приговор российскому агенту, который шпионил за критической инфраструктурой. Госпредатель передавал данные ГУР о перемещениях в речном порту города.