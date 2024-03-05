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На Харківщині судитимуть росіян, які поглумилися над дівчиною під час окупації

5 березня 2024 16:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині судитимуть росіян, які поглумилися над дівчиною під час окупації
Згвалтування дівчини. Фото ілюстративне: rua.gr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Харківщині судитимуть двох російських окупантів за наругу над дівчиною під час окупації. Це сталося навесні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 5 березня.

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Наруга над дівчиною під час окупації

Поліція впізнала військового злочинця: 45-річного полковника, командувача 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Західного військового округу Російської Федерації, відомого під позивним "Вовк". До злочину також був причетний його підлеглий — 22-річний водій із 752 мотострілецького полку тієї ж дивізії, відомий як "Малий".

Водночас окупанти здійснювали обходи будинками, проводячи "перевірки" серед місцевих мешканців. В одному з випадків підлеглий запропонував місцевій дівчині влаштувати вечерю з його начальником, що було відкинуто.

"Пізніше обвинувачені повернулися до того ж будинку. Дівчина знаходилася в підвалі через шквальні обстріли з боку ЗБ РФ разом зі своєю сім'єю. Окупанти вивели звідти її батька і приставили до його скроні пістолет. Вони закрили решту членів сім'ї в підвалі, і водій повинен стежити за тим, щоб ніхто не вийшов", — повідомили у прокуратурі.

Командир потім насильно повів дівчину в будинок і вчинив над нею сексуальне насильство, тримаючи при цьому пістолет і погрожуючи розстрілом.

Окупанти
Окупант, який зґвалтував дівчину. Фото: Харківська обласна прокуратура
Окупанти
Окупант, який зґвалтував дівчину. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обшук місць дислокації окупантів

У ході обшуків місць дислокації російських військових, включаючи приміщення, зване комендатурою, знайшли жорсткий диск. На ньому було записано допит потерпілої про сексуальне насильство. Інших доказів, що вказують на заходи для притягнення винних до відповідальності, виявлено не було.

Нагадаємо, у Закарпатській області суддя дала умовний термін ґвалтівникам, які поглумилися над 14-річною дівчиною.

Раніше у Львові визнали винним чоловіка, який напував неповнолітнього хлопця та зґвалтував його у лісі. Ґвалт отримав покарання у вигляді дев'яти років ув'язнення.

суд
Харків
згвалтування
Харківська область
прокуратура
окупація

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