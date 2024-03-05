На Харьковщине будут судить россиян, которые надругались над девушкой во время оккупации

Изнасилование девушки. Фото иллюстративное: rua.gr

В Харьковской области будут судить двоих российских оккупантов за надругательство над девушкой во время оккупации. Это произошло весной 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 5 марта.

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Надругательство над девушкой во время оккупации

Полиция опознала военного преступника: 45-летнего полковника, командующего 99-м самоходным артиллерийским полком 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии Западного военного округа Российской Федерации, известного под позывным "Волк". К преступлению также был причастен его подчиненный — 22-летний водитель из 752-го мотострелкового полка той же дивизии, известный как "Малой".

Вместе оккупанты осуществляли обходы по домам, проводя "проверки" среди местных жителей. В одном из домов подчиненный предложил местной девушке устроить "ужин" с его начальником, что было отвергнуто.

"Позже обвиняемые вернулись в тот же дом. Девушка находилась в подвале из-за шквальных обстрелов со стороны ВС РФ вместе со своей семьей. Оккупанты вывели оттуда ее отца и приставили к его виску пистолет. Они закрыли всех остальных членов семьи в подвале, и водитель должен был следить за тем, чтобы никто не вышел", — сообщили в прокуратуре.

Командир затем насильно увел девушку в дом и совершил над ней сексуальное насилие, держа при этом пистолет и угрожая ей расстрелом.

Оккупант, изнасиловавший девушку. Фото: Харьковская областная прокуратура

Оккупант, изнасиловавший девушку. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обыск мест дислокации оккупантов

В ходе обысков мест дислокации российских военных, включая помещение, называемое комендатурой, был найден жесткий диск. На нем был записан допрос потерпевшей о сексуальном насилии. Других доказательств, указывающих на предпринимаемые меры для привлечения виновных к ответственности, обнаружено не было.

Напомним, в Закарпатской области судья дала условный срок насильникам, которые надругались над 14-летней девушкой.

Ранее во Львове признали виновным мужчину, который напоил несовершеннолетнего парня и изнасиловал его в лесу. Насильник получил наказание в виде девяти лет тюремного заключения.