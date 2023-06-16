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На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі

16 червня 2023 14:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі під час окупації Ізюму
Прокуратура на місці подій. Фото:
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині судитимуть трьох колаборантів. Вони працювали у псевдоохоронному органі під час окупації м. Ізюм. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Деталі

За інформацією слідства, під час окупації Ізюму у 2023 році троє чоловіків пішли праюцювати до незаконного правоохоронного органу — "Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области".

Колаборанти займали посаду під назвою "оперуповноважені карного розшуку".

"Обвинувачені приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи огляду місця події", — йдеться в заяві. 

На початку 2023 року правоохоронці затримали їх. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону.

Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

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