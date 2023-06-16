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На Харьковщине будут судить трех коллаборантов, которые работали в псевдоохранном органе

16 июня 2023 14:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине будут судить трех коллаборантов, работавших в псевдоохранном органе во время оккупации Изюма
Прокуратура на месте происшествия. Фото:
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Харьковщине будут судить трех коллаборантов. Они работали в псевдоохранном органе во время оккупации г. Изюм.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Подробности

По информации следствия, во время оккупации Изюма в 2023 году трое мужчин пошли работать в незаконный правоохранительный орган — "Изюмское отделение полиции УВД ВГА Харьковской области".

Коллаборанты занимали должность под названием "оперуполномоченные уголовного розыска".

"Обвиняемые принимали заявления от местных жителей, отбирали объяснения у свидетелей, составляли протоколы осмотра места происшествия", — говорится в заявлении.

В начале 2023 г. правоохранители задержали их. В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.

СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

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