На Харківщині судитимуть жінку за крадіжку виплат ВПО

Затримання жінки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Жителька міста Дергачі, що на Харківщині, опинилася на лаві підсудних. Вона звинувачується у крадіжці коштів, призначених для внутрішньо переміщених осіб, з банківського рахунку своєї знайомої.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 19 квітня.

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Деталі справи

Харківська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт проти 22-річної жінки, яка звинувачується у втручанні в роботу інформаційних систем під час воєнного стану та у крадіжці під час воєнного стану.

За результатами досудового розслідування, що минулої весни 22-річна мешканка міста Дергачі на прохання знайомої налаштувала додаток "Приват 24". Для доступу до особистого кабінету жінка похилого віку надала їй свою банківську картку та паспорт.

Затримана жінка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Замість надання допомоги молода жінка скопіювала дані для входу в додаток та незаконно зареєструвала статус ВПО для своєї знайомої через портал "Дія", про що та навіть не підозрювала. Злочинниця регулярно переводила державну допомогу з рахунку потерпілої на свої рахунки, вкравши майже 50 тисяч гривень, які витратила у торговельно-розважальних мережах.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Їй може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть двох чоловіків за збут фальшивих доларів.

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