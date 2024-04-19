На Харківщині судитимуть жінку за крадіжку виплат ВПО
Жителька міста Дергачі, що на Харківщині, опинилася на лаві підсудних. Вона звинувачується у крадіжці коштів, призначених для внутрішньо переміщених осіб, з банківського рахунку своєї знайомої.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 19 квітня.
Деталі справи
Харківська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт проти 22-річної жінки, яка звинувачується у втручанні в роботу інформаційних систем під час воєнного стану та у крадіжці під час воєнного стану.
За результатами досудового розслідування, що минулої весни 22-річна мешканка міста Дергачі на прохання знайомої налаштувала додаток "Приват 24". Для доступу до особистого кабінету жінка похилого віку надала їй свою банківську картку та паспорт.
Замість надання допомоги молода жінка скопіювала дані для входу в додаток та незаконно зареєструвала статус ВПО для своєї знайомої через портал "Дія", про що та навіть не підозрювала. Злочинниця регулярно переводила державну допомогу з рахунку потерпілої на свої рахунки, вкравши майже 50 тисяч гривень, які витратила у торговельно-розважальних мережах.
Їй може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном до 15 років.
Нагадаємо, що у Києві судитимуть двох чоловіків за збут фальшивих доларів.
Раніше ми писали, що у Києві після позову до суду комерційна установа заплатила до бюджету 700 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!