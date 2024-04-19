В Харьковской области будут судить женщину за кражу выплат ВПЛ

Задержание женщины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Жительница города Дергачи Харьковской области оказалась на скамье подсудимых. Она обвиняется в краже денежных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц, с банковского счета своей знакомой.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в пятницу, 19 апреля.

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Детали дела

Харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт против 22-летней женщины, которая обвиняется во вмешательстве в работу информационных систем во время военного положения и в краже во время военного положения.

По результатам досудебного расследования, прошедшей весной 22-летняя жительница города Дергачи по просьбе знакомой настроила приложение "Приват 24". Для доступа к личному кабинету пожилая женщина предоставила ей свою банковскую карточку и паспорт.

Задержанная женщина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вместо помощи молодая женщина скопировала данные для входа в приложение и незаконно зарегистрировала статус ВПЛ для своей знакомой через портал "Действие", о чем и даже не подозревала. Преступница регулярно переводила государственную помощь со счета потерпевшей на свои счета, украв почти 50 тысяч гривен, которые потратила в торгово-развлекательных сетях.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Ей может грозить наказание в виде заключения на срок до 15 лет.

Напомним, что в Киеве будут судить двух мужчин за сбыт фальшивых долларов.

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