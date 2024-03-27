На Харківщині судитимуть зрадника, який передавав Кремлю дані про енергооб'єкти України

Наслідки обстрілів енергооб'єкта в Україні. Фото: ДСНС

На Харківщині повідомили про підозру агенту російської ФСБ, 47-річному чоловіку, який передавав Кремлю інформацію про об'єкти енергосистеми України для їх подальшого знеструмлення. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про зрадника

Як відомо, підозрюваний — мешканець тимчасово окупованого Щастя Луганської області, колишній працівник одного з українських енергопідприємств Луганщини.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2023 року він збирав інформацію про місця розташування та стан ключових обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Після — передав ці відомості ворогу для подальших обстрілів об'єктів.

Для виконання поставленого "завдання" фігурант навіть залучив свого знайомого з Харкова, 63-річного працівника регіонального підрозділу компанії Укренерго. Останнього, як відомо, правоохоронці затримали в червні 2023 року.

Яка доля очікує на фігуранта

Так, прокурори визнали зрадника винним. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Однак, у зв'язку з тим, що він знаходиться у непідконтрольному Україні місті Щастя Луганської області, то вирішують питання щодо оголошення його у розшук.

Зрадник України. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно СБУ також викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

Крім того, на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки.