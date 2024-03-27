Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині судитимуть зрадника, який передавав Кремлю дані про енергооб'єкти України arrow

На Харківщині судитимуть зрадника, який передавав Кремлю дані про енергооб'єкти України

27 березня 2024 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині судитимуть зрадника, який передавав Кремлю дані про енергооб'єкти України
Наслідки обстрілів енергооб'єкта в Україні. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині повідомили про підозру агенту російської ФСБ, 47-річному чоловіку, який передавав Кремлю інформацію про об'єкти енергосистеми України для їх подальшого знеструмлення. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. 

Читайте також:

Що відомо про зрадника

Як відомо, підозрюваний — мешканець тимчасово окупованого Щастя Луганської області, колишній працівник одного з українських енергопідприємств Луганщини. 

Правоохоронці встановили, що впродовж 2023 року він збирав інформацію про місця розташування та стан ключових обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Після — передав ці відомості ворогу для подальших обстрілів об'єктів. 

Для виконання поставленого "завдання" фігурант навіть залучив свого знайомого з Харкова, 63-річного працівника регіонального підрозділу компанії Укренерго. Останнього, як відомо, правоохоронці затримали в червні 2023 року.

Яка доля очікує на фігуранта

Так, прокурори визнали зрадника винним. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Однак, у зв'язку з тим, що він знаходиться у непідконтрольному Україні місті Щастя Луганської області, то вирішують питання щодо оголошення його у розшук.

null
Зрадник України. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно СБУ також викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці. 

Крім того, на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки. 

війна
Харків
росіяни
Харківська область
Луганська область
ФСБ
держзрада
Кремль
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом