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На Харьковщине будут судить предателя, который передавал Кремлю данные об энергообъектах Украины

27 марта 2024 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Харьковщине будут судить предателя, который передавал Кремлю данные об энергообъектах Украины
Последствия обстрела энергообъекта в Украине. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области сообщили о подозрении агенту российской ФСБ, 47-летнему мужчине, который передавал Кремлю информацию об объектах энергосистемы Украины для их дальнейшего обесточивания. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Что известно о предателе

Как известно, подозреваемый — житель временно оккупированного Счастья в Луганской области, бывший работник одного из украинских энергопредприятий Луганской области.

Правоохранители установили, что на протяжении 2023 года он собирал информацию о местоположениях и состоянии ключевых объектов энергетической инфраструктуры Украины. После передал эти сведения врагу для дальнейших обстрелов объектов.

Для выполнения поставленной "задачи" фигурант даже привлек своего знакомого из Харькова, 63-летнего работника регионального подразделения компании "Укрэнерго". Последнего, как известно, правоохранители задержали в июне 2023 года.

Какая судьба ожидает фигуранта

Так, прокуроры признали предателя виновным. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Однако, в связи с тем, что он находится в неподконтрольном Украине городе Счастье Луганской области, решают вопрос об объявлении его в розыск.

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Предатель Украины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, недавно СБУ также разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Он принимал участие в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Кроме того, в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористка.

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