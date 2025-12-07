У Харківській області закрили рух на двох дорогах через удар по Печенізькій греблі

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області/Facebook

У Харківській області тимчасово перекрили рух на двох дорогах. Це сталося через удар Росії по Печенізькій греблі.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у Facebook у неділю, 7 грудня.

Деталі про стан дорог

Служба відновлення закрила рух на двох автомобільних дорогах територіального значення:

Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;

Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.

Допис Служби відновлення у Facebook. Фото: скриншот

"Для забезпечення руху транспорту організовано маршрут об’їзду: Чугуїв — Коробочкине — Леб’яже — Приморське — Хотомля — Вовчанськ. Просимо водіїв завчасно планувати поїздки та уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками", — попередила Служба.

Загальна схема об'їзду. Фото: Служба відновлення у Facebook

Обмеження були введені у зв’язку з обстрілом з боку РФ. Він призвів до небезпечних руйнувань інфраструктури дороги. Це унеможливило безпечний проїзд, і на місце обстрілу виїхали спеціалісти. Наразі тривають обстеження та першочергове відновлення дорог.

