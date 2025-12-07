Відео
Головна Харків На Харківщині тимчасово закрили рух на двох дорогах — що відомо

На Харківщині тимчасово закрили рух на двох дорогах — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 15:31
У Харківській області закрили рух на двох дорогах через удар по Печенізькій греблі
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області/Facebook

У Харківській області тимчасово перекрили рух на двох дорогах. Це сталося через удар Росії по Печенізькій греблі. 

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у Facebook у неділю, 7 грудня.

Деталі про стан дорог

Служба відновлення закрила рух на двох автомобільних дорогах територіального значення:

  • Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;
  • Т-21-04 Харків — Вовчанськ — КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.
На Харківщині тимчасово закрили рух на двох дорогах — що відомо - фото 1
Допис Служби відновлення у Facebook. Фото: скриншот

"Для забезпечення руху транспорту організовано маршрут об’їзду: Чугуїв — Коробочкине — Леб’яже — Приморське — Хотомля — Вовчанськ. Просимо водіїв завчасно планувати поїздки та уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками", — попередила Служба.

Возможно, это изображение карта и текст "зАгАЛЬНА СΧЕМА ОБ'ЗДУ автомобильного сполучення y напрямку на CMT Великий Бурлук, м. Вовчанськ Нечвеска Пруденка Муром Варварнока C-210810 Окрί/ека Лукснни Бочкове Вовчанські Tatnue тансык Волоквка Стариия Слобожансьно မိလ် граосвое Becene Tepaoba Закартвка Дергач Тяшки Bacenieka Юрченисое Бугавка Церкунае шевченковський РАЙОМ Шествнове Приколотне Подворки Харкив Вераня PortHka мст зруйнований молодова Гонтарока Кирылвка Соромлака мемишлянськиЙ Толмасвка Покотилика Великий Бур.тук Плосии МДУСТРИАЛЬ,ИЙ Гарвикека Вмсский маршрут зду Гиилиця Базлдока Декучвсвсыкй JaMON อีลอลษต่ СВР) зруйнована Bacnuese Артемвка Тернова Шипура ЧУЛУй Бурлук Ecrap Просянса Малинека Базалйакй Леб яже Юрчениове Ocnonose Песиотраонеое хутори SzaraHinylyesa Роздально 3uls здькы Василенкове Шелудьквка Аркадокса Гетьманой Чкаловсьюе Бурпрцакий Новмикогоока Шевченкове"
Загальна схема об'їзду. Фото: Служба відновлення у Facebook

Обмеження були введені у зв’язку з обстрілом з боку РФ. Він призвів до небезпечних руйнувань інфраструктури дороги. Це унеможливило безпечний проїзд, і на місце обстрілу виїхали спеціалісти. Наразі тривають обстеження та першочергове відновлення дорог.

дороги транспорт Харківська область автомобіль інфраструктура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
