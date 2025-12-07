Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине закрыли движение на двух дорогах — что известно

На Харьковщине закрыли движение на двух дорогах — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 15:31
В Харьковской области закрыли движение на двух дорогах из-за удара по Печенежской плотине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области/Facebook

В Харьковской области временно перекрыли движение на двух дорогах. Это произошло из-за удара России по Печенежской плотине.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook в воскресенье, 7 декабря.

Реклама
Читайте также:

Детали о состоянии дорог

Служба восстановления закрыла движение на двух автомобильных дорогах территориального значения:

  • Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;
  • Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.
На Харківщині тимчасово закрили рух на двох дорогах — що відомо - фото 1
Сообщение Службы восстановления в Facebook. Фото: скриншот

"Для обеспечения движения транспорта организован маршрут объезда: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Приморское — Хотомля — Волчанск. Просим водителей заблаговременно планировать поездки и внимательно следить за временными дорожными знаками", — предупредила Служба.

Возможно, это изображение карта и текст "зАгАЛЬНА СΧЕМА ОБ'ЗДУ автомобильного сполучення y напрямку на CMT Великий Бурлук, м. Вовчанськ Нечвеска Пруденка Муром Варварнока C-210810 Окрί/ека Лукснни Бочкове Вовчанські Tatnue тансык Волоквка Стариия Слобожансьно မိလ် граосвое Becene Tepaoba Закартвка Дергач Тяшки Bacenieka Юрченисое Бугавка Церкунае шевченковський РАЙОМ Шествнове Приколотне Подворки Харкив Вераня PortHka мст зруйнований молодова Гонтарока Кирылвка Соромлака мемишлянськиЙ Толмасвка Покотилика Великий Бур.тук Плосии МДУСТРИАЛЬ,ИЙ Гарвикека Вмсский маршрут зду Гиилиця Базлдока Декучвсвсыкй JaMON อีลอลษต่ СВР) зруйнована Bacnuese Артемвка Тернова Шипура ЧУЛУй Бурлук Ecrap Просянса Малинека Базалйакй Леб яже Юрчениове Ocnonose Песиотраонеое хутори SzaraHinylyesa Роздально 3uls здькы Василенкове Шелудьквка Аркадокса Гетьманой Чкаловсьюе Бурпрцакий Новмикогоока Шевченкове"
Общая схема объезда. Фото: Служба восстановления в Facebook

Ограничения были введены в связи с обстрелом со стороны РФ. Он привел к опасным разрушениям инфраструктуры дороги. Это сделало невозможным безопасный проезд, и на место обстрела выехали специалисты. Сейчас продолжаются обследование и первоочередное восстановление дорог.

В Одессе восстанавливают городские дороги — проводят ремонты после ДТП и обновляют дорожные знаки.

На Николаевщине объявлен масштабный тендер более 1,2 миллиарда гривен для ремонта трассы.

дороги транспорт Харьковская область автомобиль инфраструктура
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации