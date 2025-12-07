В Харьковской области закрыли движение на двух дорогах из-за удара по Печенежской плотине

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области/Facebook

В Харьковской области временно перекрыли движение на двух дорогах. Это произошло из-за удара России по Печенежской плотине.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в Facebook в воскресенье, 7 декабря.

Реклама

Читайте также:

Детали о состоянии дорог

Служба восстановления закрыла движение на двух автомобильных дорогах территориального значения:

Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;

Т-21-04 Харьков — Волчанск — КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

Сообщение Службы восстановления в Facebook. Фото: скриншот

"Для обеспечения движения транспорта организован маршрут объезда: Чугуев — Коробочкино — Лебяжье — Приморское — Хотомля — Волчанск. Просим водителей заблаговременно планировать поездки и внимательно следить за временными дорожными знаками", — предупредила Служба.

Общая схема объезда. Фото: Служба восстановления в Facebook

Ограничения были введены в связи с обстрелом со стороны РФ. Он привел к опасным разрушениям инфраструктуры дороги. Это сделало невозможным безопасный проезд, и на место обстрела выехали специалисты. Сейчас продолжаются обследование и первоочередное восстановление дорог.

В Одессе восстанавливают городские дороги — проводят ремонты после ДТП и обновляют дорожные знаки.

На Николаевщине объявлен масштабный тендер более 1,2 миллиарда гривен для ремонта трассы.