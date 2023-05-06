На Харківщині тракторист підірвався на міні

Наслідки підриву. Фото: Харківська обласна прокуратура

У суботу, 6 травня, на Харківщині тракторист підірвався на ворожій міні. Харківська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі розслідування підриву тракториста на міні

Подія сталася близько 14:30 поблизу села Сороківка Ольхівської ОТГ. За даними слідства, інцидент стався під час земельних робіт, які виконували 43-річний водій трактора.

Відомо, що чоловік отримав травми внаслідок вибуху та був госпіталізований до лікарні. Наразі його стан стабільний, але подробиці про його травми не повідомляються.

Слідчі планують з'ясувати всі обставини інциденту, включаючи можливі порушення законів і звичаїв війни з боку противника. У рамках розслідування проводитимуться експертизи, допити свідків та інші необхідні заходи.

Тракторист підірвався на ворожій міні. Фото:Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що 5 травня у Бериславському районі Херсонської області тракторист підірвався на міні. Чоловік поранений і його терміново доправили до лікарні.

Трагедія сталася у селищі Максима Горького Новорайської громади. Під час роботи тракторист напоровся на ворожу міну.

Через підрив 30-річний чоловік отримав поранення та його доправили до лікарні. Медики йому зараз надають допомогу.