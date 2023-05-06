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В Харьковской области тракторист подорвался на мине

6 мая 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской области тракторист подорвался на мине
Последствия подрыва. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 6 мая, в Харьковской области тракторист подорвался на вражеской мине. Харьковская окружная прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Детали расследование подрыва тракториста на мине

Происшествие произошло около 14:30 вблизи села Сороковка Ольховской ОТГ. По данным следствия, инцидент произошел во время земельных работ, выполняемых 43-летним водителем трактора.

Известно, что мужчина получил травмы в результате взрыва и был госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние стабильное, но подробности о его травмах не сообщаются.

Следователи планируют выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента, включая возможные нарушения законов и обычаев войны со стороны противника. В рамках расследования будут проводиться экспертизы, допросы свидетелей и другие необходимые мероприятия.

Мина
Тракторист подорвался на вражеской мине. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что 5 мая в Бериславском районе Херсонской области тракторист подорвался на мине. Мужчина ранен и его в срочном порядке доставили в больницу.

Трагедия произошла в поселке Максима Горького Новорайской громады. Во время работы тракторист напоролся на вражескую мину.

Из-за подрыва 30-летний мужчина получил ранения и его доставили в больницу. Медики ему сейчас оказывают помощь.

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