ДТП на Харківщині 12 травня — жінку затиснуло плитою

Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

У Харківській області 12 травня трапилась смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автівка врізалась у зупинку громадського транспорту, що призвело до загибелі жінки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

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Рятувальники розповіли, що 12 травня о 13:42 вони отримали повідомлення про ДТП на дорозі "Київ — Харків — Довжанський" поблизу села Коротич Харківського району.

Рятувальники дістають тіло жінки з-під плити. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

Внаслідок зіткнення автомобіля Zeekr із зупинкою громадського транспорту загинула 40-річна жінка. Її тіло опинилось затиснутим залізобетонною плитою.

"Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої. До робіт залучались рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причину виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, 10 травня в Обухові на дорозі зіткнулись дві автівки. Це призвело до загибелі двох людей.

Водночас 8 травня на Сумщині зіткнулися дві вантажівки. На місці спалахнула сильна пожежа, також є постраждалі.