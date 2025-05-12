ДТП на Харьковщине 12 мая — женщину зажало плитой

Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

В Харьковской области 12 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, что привело к гибели женщины.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Смертельное ДТП на Харьковщине 12 мая

Спасатели рассказали, что 12 мая в 13:42 они получили сообщение о ДТП на дороге "Киев — Харьков — Довжанский" вблизи села Коротич Харьковского района.

Спасатели достают тело женщины из-под плиты. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

В результате столкновения автомобиля Zeekr с остановкой общественного транспорта погибла 40-летняя женщина. Ее тело оказалось зажатым железобетонной плитой.

"Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей. К работам привлекались спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причину возникновения ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 10 мая в Обухове на дороге столкнулись две машины. Это привело к гибели двух людей.

В то же время 8 мая на Сумщине столкнулись два грузовика. На месте вспыхнул сильный пожар, также есть пострадавшие.