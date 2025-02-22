Бійці Третьої штурмової бригади знищили окупантів на Харківщині

Удар по окупантах. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади здійснили жорстку зачистку в Харківській області. Вони наголосили, що жоден російський окупант не залишиться не покараним.

Відео опублікувала Третя штурмова у Telegram у суботу, 22 лютого.

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"Третя штурмова працює безупинно: знищує ворога та скидами випалює живу силу противника. Відтинки Харківщини — зона смерті для окупантів", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити безжальні кадри роботи аеророзвідки "Бомонд" підрозділу "Karakurt_colony" другого мехбату.

Нагадаємо, бійці роти ударних безпілотників "Фурія" бригади "Гарт" продемонстрували ефективні удари по російських окупантах, знищивши сім загарбників.

Також бійці 110-ї окремої механізованої бригади показали, як завдають нищівних ударів по окупантах за допомогою FPV-дронів "ГРІМ".