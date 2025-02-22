Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили оккупантов на Харьковщине

Удар по оккупантам. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады осуществили жесткую зачистку в Харьковской области. Они отметили, что ни один российский оккупант не останется безнаказанным.

Видео опубликовала Третья штурмовая в Telegram в субботу, 22 февраля.

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"Третья штурмовая работает непрерывно: уничтожает врага и сбросами выжигает живую силу противника. Отрезки Харьковщины — зона смерти для оккупантов", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть безжалостные кадры работы аэроразведки "Бомонд" подразделения Karakurt_colony второго мехбата.

Напомним, бойцы роты ударных беспилотников "Фурия" бригады "Гарт" продемонстрировали эффективные удары по российским оккупантам, уничтожив семь захватчиков.

Также бойцы 110-й отдельной механизированной бригады показали, как наносят сокрушительные удары по оккупантам с помощью FPV-дронов "ГРІМ".