На Харківщині водій після скоєння смертельної аварії наклав на себе руки

На Харківщині у ДТП загинула дитина — водій скоїв самогубство
У неділю, 25 травня, близько 14:40, на автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна аварія. Унаслідок зіткнення автомобілів загинули дві людини, зокрема дитина.
Про це повідомили в Поліції Харківської області.
Смертельна ДТП і самогубство водія
За попередньою інформацією правоохоронців, поблизу села Крупчине Богодухівського району водій Hyundai Tucson під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Через це автівка зіштовхнулася з попутним автомобілем Fiat Tipo, а в подальшому — ще й із транспортним засобом Renault Magnum із напівпричепом, який їхав зустрічною смугою.
Загинули двоє пасажирів Hyunday: 45-річна жінка та трирічна дівчинка. 52-річний водій автомобіля покінчив життя самогубством. Кермувальники інших автівок зазнали гострої реакції на стрес.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, увечері 24 травня сталася аварія на трасі Одеса-Рені. 21-річний мотоцикліст врізався у вантажівку. Він травм молодик помер у лікарні.
Також ми повідомляли, що студентка із Прикарпаття вчинила ДТП, в якій постраждали 11 людей. Її засудили до умовного терміну.
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