На Харківщині водій після скоєння смертельної аварії наклав на себе руки

Автомобіль після ДТП. Фото: Поліція Харківської області

У неділю, 25 травня, близько 14:40, на автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна аварія. Унаслідок зіткнення автомобілів загинули дві людини, зокрема дитина.



Про це повідомили в Поліції Харківської області.

Смертельна ДТП і самогубство водія

За попередньою інформацією правоохоронців, поблизу села Крупчине Богодухівського району водій Hyundai Tucson під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Через це автівка зіштовхнулася з попутним автомобілем Fiat Tipo, а в подальшому — ще й із транспортним засобом Renault Magnum із напівпричепом, який їхав зустрічною смугою.



Загинули двоє пасажирів Hyunday: 45-річна жінка та трирічна дівчинка. 52-річний водій автомобіля покінчив життя самогубством. Кермувальники інших автівок зазнали гострої реакції на стрес.

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