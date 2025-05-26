На Харьковщине водитель после совершения смертельной аварии совершил самоубийство

На Харьковщине в ДТП погиб ребенок — водитель совершил суицид
В воскресенье, 25 мая, около 14:40, на автодороге Харьков-Ахтырка произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобилей погибли два человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщили в Полиции Харьковской области.
Смертельное ДТП и самоубийство водителя
По предварительной информации правоохранителей, вблизи села Крупчино Богодуховского района водитель Hyundai Tucson во время обгона выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль столкнулся с попутным автомобилем Fiat Tipo, а в дальнейшем — еще и с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе.
Погибли двое пассажиров Hyunday: 45-летняя женщина и трехлетняя девочка. 52-летний водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством. Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.
На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, вечером 24 мая произошла авария на трассе Одесса-Рени. 21-летний мотоциклист врезался в грузовик. Он травм молодой человек скончался в больнице.
Также мы сообщали, что студентка из Прикарпатья совершила ДТП, в которой пострадали 11 человек. Ее приговорили к условному сроку.
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