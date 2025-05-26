На Харьковщине водитель после совершения смертельной аварии совершил самоубийство

Автомобиль после ДТП. Фото: Полиция Харьковской области

В воскресенье, 25 мая, около 14:40, на автодороге Харьков-Ахтырка произошла смертельная авария. В результате столкновения автомобилей погибли два человека, в том числе ребенок.



Об этом сообщили в Полиции Харьковской области.

Смертельное ДТП и самоубийство водителя

По предварительной информации правоохранителей, вблизи села Крупчино Богодуховского района водитель Hyundai Tucson во время обгона выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль столкнулся с попутным автомобилем Fiat Tipo, а в дальнейшем — еще и с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе.



Погибли двое пассажиров Hyunday: 45-летняя женщина и трехлетняя девочка. 52-летний водитель автомобиля покончил жизнь самоубийством. Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.

Реклама

Читайте также:

На данный момент правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вечером 24 мая произошла авария на трассе Одесса-Рени. 21-летний мотоциклист врезался в грузовик. Он травм молодой человек скончался в больнице.

Также мы сообщали, что студентка из Прикарпатья совершила ДТП, в которой пострадали 11 человек. Ее приговорили к условному сроку.