На Харківщині у пенсіонерки в руці виявили величезного хробака-паразита

Вчений у лабораторії. Фото: Dalma News

На Харківщині у 72-річної мешканки Сахновщини Красноградського району виявили величезного черв'яка-паразита в руці. У лабораторії було встановлено, що паразит належить до виду Dirofilaria repens. У будинку жінки провели епідеміологічне дослідження.

Про це повідомили у лабораторному центрі у вівторок, 12 березня.

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Пенсіонерка звернулася до місцевої центральної лікарні Сахновщини, скаржачись на утворення розміром 2-2,5 см у районі правого ліктя, з якого вона витягла нематоду завдовжки 11,7 см.

Що таке дирофіляріоз

Дирофіляріоз є захворюванням, викликаним гельмінтами, яке передається людині від укусів комах, в основному комарів, з основними джерелами інфекції серед собак, кішок та інших хижаків.

Паразити являють собою тонкі білі ниткоподібні черв'яки. В Україні випадки захворювання у людей зазвичай пов'язані з паразитом Dirofilaria repens, що викликає підшкірну форму хвороби, коли личинки можуть зрости до 30 см у довжину в тілі людини.

Як запобігти дирофіляріозу

Для запобігання зараженню дирофіляріозом важливо стежити за здоров'ям домашніх тварин та проводити їм профілактику, обмежувати їх прогулянки у місцях, де багато комарів, особливо у вечірній час.

Також потрібно встановлювати москітні сітки на вікна для запобігання проникненню комарів у приміщення, знищувати комарів у місцях їх розмноження та у приміщенні, а також використовувати репеленти для особистого захисту від комарів.

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