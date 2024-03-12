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В Харьковской области у пенсионерки в руке обнаружили огромного червяка-паразита

12 марта 2024 18:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской области у пенсионерки в руке обнаружили огромного червяка-паразита
Ученый в лаборатории. Фото: Dalma News
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харьковской области у 72-летней жительницы Сахновщины Красноградского района обнаружили огромного червяка-паразита в руке. В лаборатории было установлено, что паразит принадлежит к виду Dirofilaria repens. В доме женщины провели эпидемиологическое исследование.

Об этом сообщили в лабораторном центре во вторник, 12 марта.

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Пенсионерка обратилась в местную центральную больницу Сахновщины, жалуясь на образование размером 2-2,5 см в районе правого локтя, из которого она извлекла нематоду длиной 11,7 см.

Что такое дирофиляриоз

Дирофиляриоз является заболеванием, вызванным гельминтами, которое передается человеку от укусов кровососущих насекомых, в основном комаров, с основными источниками инфекции среди собак, кошек и других хищников. 

Паразиты представляют собой тонкие белые нитевидные черви. В Украине случаи заболевания у людей обычно связаны с паразитом Dirofilaria repens, вызывающим подкожную форму болезни, при которой личинки могут вырасти до 30 см в длину в теле человека.

Как предотвратить дирофиляриоз

Для предотвращения заражения дирофиляриозом важно следить за здоровьем домашних животных и проводить им профилактику, ограничивать их прогулки в местах, где много комаров, особенно в вечернее время.

Также нужно устанавливать москитные сетки на окна для предотвращения проникновения комаров в помещение, уничтожать комаров в местах их размножения и в помещении, а также использовать репелленты для личной защиты от комаров.

Напомним, во Львове хирурги Центра детской медицины (больница "Охматдет") прооперировали годовалую девочку из Самборщины. В ее дыхательные пути попали тыквенные семена, которые спровоцировали у ребенка гнойный эндобронхит.

Ранее во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре хирурги удалили пораженное легкое мужчине. Для проведения операции врачи впервые не вскрывали грудную клетку.

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