На Харківщині у психлікарні торгували фіктивними діагнозами

Затриманий чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Харківщині правоохоронці викрили колишнього завідувача одного з відділень обласної психіатричної лікарні. Його підозрюють в організації схеми незаконного виключення військовозобов'язаних із військового обліку. За даними слідства, за 6,5 тисячі доларів він обіцяв оформити фіктивний психіатричний діагноз і забезпечити проходження всіх необхідних процедур.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як діяла схема

За версією слідства, у вересні 2025 року 51-річний ексзавідувач запропонував знайомому допомогу з виключенням із військового обліку. Використовуючи професійний досвід та зв'язки серед колишніх колег, він запевнив, що може вплинути на рішення лікарів, військово-лікарської комісії та районного територіального центру комплектування.

Вилучені кошти. Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозрюваний також детально інструктував чоловіка, як поводитися під час медичних оглядів. За даними правоохоронців, він радив не голитися, не приймати душ перед обстеженням та скаржитися лікарям на безсоння, втрату пам'яті, переслідування з боку сусідів і прослуховування телефону, щоб створити враження психічного розладу.

Фіктивні госпіталізації та діагноз

Слідство встановило, що для "клієнта" організували медичні обстеження та госпіталізації до психіатричної лікарні без фактичного перебування у стаціонарі. Водночас необхідні аналізи, за даними правоохоронців, здавали інші люди, а медичні документи та висновки погоджувалися заздалегідь.

Після цього чоловіка поставили на психіатричний облік і видали медичні документи із фіктивним діагнозом — гострий психоз, який нібито мав спадкове походження. Надалі саме ці документи стали підставою для проходження військово-лікарської комісії та виключення його з військового обліку.

Скільки коштувала "послуга"

За весь супровід, який включав оформлення документів та проходження необхідних процедур, підозрюваний вимагав 6 500 доларів США. За його словами, ці кошти нібито призначалися посадовцям медичних закладів та інших установ, які мали забезпечити позитивне рішення.

Записка, яку знайшли у затриманого. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі колишньому завідувачу відділення повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Під час розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки в обласній психіатричній лікарні. Слідчі перевіряють можливу причетність інших медичних працівників до функціонування цієї схеми.

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