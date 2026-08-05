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Головна Харків Донат на ЗСУ: на Харківщині офіцер вимагав хабар у військового

Донат на ЗСУ: на Харківщині офіцер вимагав хабар у військового

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 13:31
Офіцер ВСП вимагав хабар у військового на Харківщині
Затримання офіцера. Фото: Державне бюро розслідувань

У Дергачах на Харківщині затримали офіцера Військової служби правопорядку, який вимагав гроші у військовослужбовця, що самовільно залишив частину. Посадовець погрожував йому кримінальною відповідальністю та затриманням. За мовчання він вимагав 10 тисяч доларів. Гроші офіцер називав "донатом на ЗСУ".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Хабар за СЗЧ

За даними ДБР офіцер мав доступ до бази даних військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби. Він навмання обрав одного з них і приїхав до чоловіка додому. Посадовець почав залякувати військового кримінальною відповідальністю та можливим затриманням. Водночас він запропонував за 10 тисяч доларів не повідомляти командування та правоохоронців про місцеперебування чоловіка.

Вимагання грошей

Як повідомили в ДБР, офіцер цинічно називав вимагану суму "донатом на ЗСУ". Коли він дізнався, що військовий має трикімнатну квартиру, то запропонував продати житло, щоб заплатити йому. Фігуранта затримали після отримання грошей поблизу його місця проживання. Під час санкціонованих обшуків у нього також знайшли боєприпаси до автоматичної зброї, димову шашку та інші речові докази.

Що загрожує

Офіцеру повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням. Йому інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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Інші викриття

Раніше на Харківщині правоохоронці викрили одного з керівників територіального підрозділу поліції. Його затримали 30 липня співробітники ДБР разом із СБУ. Посадовцю вже оголосили підозру, а розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Поліцейському інкримінують зловживання впливом за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Слідство перевіряє обставини отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення іншої уповноваженої особи. Йдеться саме про вимагання такої вигоди.

У разі доведення вини правоохоронцю може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Також Новини.LIVE писали, що Київський районний суд Харкова визнав винною лікарку, яка допомагала військовозобов'язаним ухилитись від служби в ЗСУ. Вона оформлювала для них фіктивні документи.

ДБР хабар Харківська область
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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