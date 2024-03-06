На Харківщині учні з двох районів повернуться до офлайн-навчання

Вчитель проводить урок учням. Ілюстративне фото: Укрінформ

На Харківщині школи у Лозівському та Красноградському районах будуть переведені на змішане або офлайн-навчання. Такі заходи будуть запроваджені з 1 вересня 2024 року.

Про це повідомляє Ґвара медіа з посиланням на заяву директорки Департаменту науки й освіти Харківської ОВА Ольги Безпалової на брифінгу.

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Учні відвідуватимуть школи офлайн у випадку, якщо безпекова ситуація на Харківщині не ускладниться. Наразі в регіоні розбудовують мережу укриттів, щоб забезпечити безпеку дітей. Бомбосховища будуються згідно з державними будівельними нормами.

Навчання у Лозівському та Красноградському районах проводитиметься у дві зміни, оскільки не кожна школа оснащена укриттям. Учні зможуть дістатися до навчального закладу шкільними автобусами. За словами Безпалової, наразі здійснюється закупівля транспорту. При цьому директорка не сказала, яка точно кількість шкіл функціонуватиме.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у населених пунктах районів проживає близько 13 тис. дітей, відповідно потрібно відремонтувати не 86 шкіл, а 43 укриттів.

Наразі всі школи у Харкові проводять навчання в онлайн-форматі. Лише один навчальний заклад проводить уроки офлайн — школа у харківському метро.

Нагадаємо, Міносвіти планує до вересня 2024 року повернути очне навчання для дітей у школах. Однак це стосується не всіх областей.

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