На Харьковщине ученики из двух районов вернутся на офлайн-обучение

Учитель проводит урок ученикам. Иллюстративное фото: Укринформ

В Харьковской области школы в Лозовском и Красноградском районах будут переведены на смешанное или офлайн-обучение. Такие меры будут введены с 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Гвара медиа со ссылкой на заявление директора Департамента науки и образования Харьковской ОВОА Ольги Беспаловой на брифинге.

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Ученики будут посещать школы офлайн в случае, если ситуация в Харьковской области не осложнится. Сейчас в регионе строят сеть укрытий, чтобы обеспечить безопасность детей. Бомбоубежища строятся согласно государственным строительным нормам.

Учеба в Лозовском и Красноградском районах будет проводиться в две смены, поскольку не каждая школа оснащена укрытием. Ученики смогут добраться до учебного заведения школьными автобусами. По словам Беспаловой, сейчас осуществляется закупка транспорта. При этом директор не сказала, какое точно количество школ будет функционировать.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в населенных пунктах районов проживает около 13 тыс. детей, соответственно, нужно отремонтировать не 86 школ, а 43 укрытия.

Все школы в Харькове проводят обучение в онлайн-формате. Только одно учебное заведение проводит уроки офлайн — школа в харьковском метро.

Напомним, Минобразования планирует до сентября 2024 года вернуть очное обучение для детей в школах. Однако это касается не всех областей.

Также мы писали о том, что в Украине во время действия военного положения изменили продолжительность и даты проведения весенних каникул в школах. В 2024 году еженедельные выходные перенесли на последние дни марта.