На Харківщині українські прикордонники ефектно знищили ворожий УРАЛ
На Куп'янському напрямку, що у Харківській області, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" ліквідували російський ''УРАЛ''. Це вдалося зробити завдяки роботі дрона-камікадзе.
Відповідне відео зі знищення техніки окупантів показали в ДПСУ.
Як вдалося атакувати ворожу техніку
Зазначається, що безпілотник залетів у вантажівку під час того, коли з нього вивантажували будівельні матеріали для створення ворожих позицій.
Знищення "пташок" армії РФ
Крім того, на Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили п'ять російських FPV-дронів.
"Спорядивши БпЛА вибухівкою, окупанти намагались атакувати позиції наших воїнів на Запорізькому напрямку. Проте бійці виявили "пташки" ще на підльоті та знищили їх антидроновими рушницями", — зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські аеророзвідники ліквідували багато техніки та живої сили РФ. Зокрема, українським захисникам вдалося знищити російський квадракоптер на Куп'янському напрямку.
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