На Харківщині українські прикордонники ефектно знищили ворожий УРАЛ

Знищення ворожої техніки на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот з відео ДПСУ

На Куп'янському напрямку, що у Харківській області, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" ліквідували російський ''УРАЛ''. Це вдалося зробити завдяки роботі дрона-камікадзе.

Відповідне відео зі знищення техніки окупантів показали в ДПСУ.

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Зазначається, що безпілотник залетів у вантажівку під час того, коли з нього вивантажували будівельні матеріали для створення ворожих позицій.

Знищення "пташок" армії РФ

Крім того, на Запорізькому напрямку українські прикордонники знищили п'ять російських FPV-дронів.

"Спорядивши БпЛА вибухівкою, окупанти намагались атакувати позиції наших воїнів на Запорізькому напрямку. Проте бійці виявили "пташки" ще на підльоті та знищили їх антидроновими рушницями", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, раніше українські аеророзвідники ліквідували багато техніки та живої сили РФ. Зокрема, українським захисникам вдалося знищити російський квадракоптер на Куп'янському напрямку.