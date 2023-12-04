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В Харьковской области украинские пограничники эффектно уничтожили вражеский УРАЛ

4 декабря 2023 15:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области украинские пограничники эффектно уничтожили вражеский УРАЛ
Уничтожение вражеской техники на Купянском направлении. Фото: скриншот из видео ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Купянском направлении в Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" ликвидировали российский ''УРАЛ''. Это удалось сделать благодаря работе дрона-камикадзе.

Соответствующее видео по уничтожению техники оккупантов показали в ГПСУ.

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Отмечается, что беспилотник залетел в грузовик во время того, как из него выгружали строительные материалы для создания вражеских позиций.

Уничтожение "птичек" армии РФ

Кроме того, на Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили пять российских FPV-дронов.

"Снарядив БпЛА взрывчаткой, оккупанты пытались атаковать позиции наших воинов на Запорожском направлении. Однако бойцы обнаружили "птички" еще на подлете и уничтожили их антидроновыми ружьями", — отметили в сообщении.

ликвидация дронов на Запорожском направлении
Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, ранее украинские аэроразведчики ликвидировали много техники и живую силу РФ. В частности, украинским защитникам удалось уничтожить российский квадракоптер на Купянском направлении.

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