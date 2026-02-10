Відео
Головна Харків На Харківщині в лавах ЗСУ викрили агента розвідки РФ — деталі

На Харківщині в лавах ЗСУ викрили агента розвідки РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 13:49
На Харківщині викрили агента РФ в лавах ЗСУ
Співробітники СБУ під час викриття. Ілюстративне фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції викрили агента воєнної розвідки РФ в одному з підрозділів ЗСУ на Харківщині. Він інформував окупантів про місця дислокації українських військових.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Повідомляється, що військова контррозвідка СБУ та Національна поліція у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах ЗСУ.

Ним виявився завербований ворогом 30-річний мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.

За даними СБУ, фігурант інформував окупантів про місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів.

Зазначається, що фігурант потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі у Telegram.

Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також загарбники намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ.

Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору — співробітнику 316-го розвідувального центру ГРУ РФ.

Після одного з таких сеансів зв’язку агент самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб сховатися в помешканні близької знайомої на Житомирщині.

Як покарають агента РФ

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього виявлено дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила агентку РФ, яка наводила російські удари по Києву.

Також ми інформували, що мешканець Запоріжжя засудили за спробу підірвати поштове відділення за завданням РФ.

СБУ розвідка війна в Україні Росія Нацполіція ГРУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
