На Харьковщине разоблачили агента РФ в рядах ВСУ

Сотрудники СБУ во время разоблачения. Иллюстративное фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили агента военной разведки РФ в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине. Он информировал оккупантов о местах дислокации украинских военных.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

СБУ задержала агента разведки РФ в Харьковской области — детали

Сообщается, что военная контрразведка СБУ и Национальная полиция во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных сил Украины разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ.

Им оказался завербованный врагом 30-летний мобилизованный в одну из бригад украинских войск, которая воюет на Харьковском направлении.

По данным СБУ, фигурант информировал оккупантов о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.

Отмечается, что фигурант попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram.

После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где обозначал на гугл-картах геолокации Сил обороны.

Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также захватчики пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.

Возвращаясь после разведвылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору — сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.

После одного из таких сеансов связи агент самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы спрятаться в доме близкой знакомой на Житомирщине.

Как накажут агента РФ

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно СБУ разоблачила агента РФ, которая наводила российские удары по Киеву.

Также мы информировали, что житель Запорожья осудили за попытку взорвать почтовое отделение по заданию РФ.