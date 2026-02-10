На Харьковщине разоблачили агента РФ в рядах ВСУ

На Харьковщине в рядах ВСУ разоблачили агента разведки РФ — детали
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили агента военной разведки РФ в одном из подразделений ВСУ на Харьковщине. Он информировал оккупантов о местах дислокации украинских военных.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.
СБУ задержала агента разведки РФ в Харьковской области — детали
Сообщается, что военная контрразведка СБУ и Национальная полиция во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных сил Украины разоблачили еще одного агента российской военной разведки в рядах ВСУ.
Им оказался завербованный врагом 30-летний мобилизованный в одну из бригад украинских войск, которая воюет на Харьковском направлении.
По данным СБУ, фигурант информировал оккупантов о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений Сил обороны, по которым РФ готовила серию ударов.
Отмечается, что фигурант попал в поле зрения ГРУ РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram.
После вербовки он объезжал на служебном транспорте территорию области, где обозначал на гугл-картах геолокации Сил обороны.
Больше всего врага интересовали координаты запасных командных пунктов, логистических складов и артиллерии ВСУ. Также захватчики пытались узнать локации огневых позиций ПВО, которая прикрывает наземные подразделения украинских войск.
Возвращаясь после разведвылазок в расположение воинской части, агент обобщал собранные данные для передачи куратору — сотруднику 316-го разведывательного центра ГРУ РФ.
После одного из таких сеансов связи агент самовольно покинул территорию режимного объекта, чтобы спрятаться в доме близкой знакомой на Житомирщине.
Как накажут агента РФ
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у него обнаружены две боевые гранаты и почти 300 г взрывчатых веществ, которые он забрал с собой, убегая из воинской части.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что недавно СБУ разоблачила агента РФ, которая наводила российские удары по Киеву.
Также мы информировали, что житель Запорожья осудили за попытку взорвать почтовое отделение по заданию РФ.
Читайте Новини.LIVE!