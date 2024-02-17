Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка arrow

На Харківщині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

17 лютого 2024 16:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
Пожежа в приватному будинку на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Харківській області під час пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка. Загорання сталося в селі Новий Бурлук, що в Печенізькій громаді. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як сталася пожежа

Відомо, що в приватній оселі горіли домашні речі, меблі та дерев'яні елементи будинку. 

"На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу біля 50 кв.м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження", — йдеться у повідомленні.

Вже о 08:42 пожежу було локалізовано, а о 12:00 ліквідовано. За попередньою інформацією, причиною виникнення загорання стало порушення правил пожежної безпеки під час пічного опалення в будинку. 

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа в багатоповерхівці. Рятувальникам вдалося врятувати власника квартири та собаку. 

Також ми писали, що російські окупанти кожного дня обстрілюють Херсон. Внаслідок цього в місті сталося декілька пожеж. 

смерть
пожежа
ДСНС
Харківська область
рятувальники
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі