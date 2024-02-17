На Харківщині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

Пожежа в приватному будинку на Харківщині. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

У Харківській області під час пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка. Загорання сталося в селі Новий Бурлук, що в Печенізькій громаді.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як сталася пожежа

Відомо, що в приватній оселі горіли домашні речі, меблі та дерев'яні елементи будинку.

"На момент прибуття рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг розповсюдитись на площу біля 50 кв.м. Під час пожежогасіння вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1963 року народження", — йдеться у повідомленні.

Вже о 08:42 пожежу було локалізовано, а о 12:00 ліквідовано. За попередньою інформацією, причиною виникнення загорання стало порушення правил пожежної безпеки під час пічного опалення в будинку.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа в багатоповерхівці. Рятувальникам вдалося врятувати власника квартири та собаку.

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