В Харьковской области в горящем доме нашли тело мужчины
В Харьковской области во время пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. Возгорание произошло в селе Новый Бурлук в Печенежской громаде.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Как случился пожар
Известно, что в частном доме горели домашние вещи, мебель и деревянные элементы дома.
"На момент прибытия спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части огонь успел распространиться на площадь около 50 кв. м. Во время пожаротушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, 1963 года рождения", — говорится в сообщении.
Уже в 08:42 пожар был локализован, а в 12:00 ликвидирован. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время печного отопления в доме.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Спасателям удалось спасти владельца квартиры и собаку.
Также мы писали, что российские оккупанты каждый день обстреливают Херсон. В результате этого в городе произошло несколько пожаров.
Читайте Новини.LIVE!