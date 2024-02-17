В Харьковской области в горящем доме нашли тело мужчины

Пожар в частном доме в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харьковской области во время пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. Возгорание произошло в селе Новый Бурлук в Печенежской громаде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Как случился пожар

Известно, что в частном доме горели домашние вещи, мебель и деревянные элементы дома.

"На момент прибытия спасателей 29-й Государственной пожарно-спасательной части огонь успел распространиться на площадь около 50 кв. м. Во время пожаротушения огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, 1963 года рождения", — говорится в сообщении.

Уже в 08:42 пожар был локализован, а в 12:00 ликвидирован. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время печного отопления в доме.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Спасателям удалось спасти владельца квартиры и собаку.

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