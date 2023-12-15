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На Харківщині в руках у підлітка здетонувала вибухівка

15 грудня 2023 18:25
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Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині в руках у підлітка здетонувала вибухівка
Граната в руках. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 грудня, на Харківщині у руках підлітка здетонував вибуховий пристрій. Його шпиталізували до медичного закладу. 

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

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У підлітка в руках здетонувала вибухівка

Зазначається, що інцидент стався в Ізюмському районі. Постраждалим виявився 15-річний хлопець. 

"Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини з’ясовуються", — йдеться у повідомленні. 

У той же час, Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку й закликав мешканців області не брати до рук підозрілі предмети. У разі виявлення таких просять повідомити спеціалістів ДСНС або поліцію, зателефонувавши за номером 101, 102.

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Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, що уряд України виділить понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну 7 грудня.

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