На Харківщині в руках у підлітка здетонувала вибухівка

Граната в руках. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У п'ятницю, 15 грудня, на Харківщині у руках підлітка здетонував вибуховий пристрій. Його шпиталізували до медичного закладу.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зазначається, що інцидент стався в Ізюмському районі. Постраждалим виявився 15-річний хлопець.

"Сьогодні в Ізюмському районі в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

У той же час, Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку й закликав мешканців області не брати до рук підозрілі предмети. У разі виявлення таких просять повідомити спеціалістів ДСНС або поліцію, зателефонувавши за номером 101, 102.

Інформація про інцидент. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вже розмінували понад 2,6 тис. кв. км територій. Водночас Міноборони збільшило чисельність особового складу підрозділів розмінування до майже 5 тис. осіб.

Додамо, що уряд України виділить понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну 7 грудня.