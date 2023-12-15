На Харьковщине в руках у подростка сдетонировала взрывчатка

Граната в руках. Фото иллюстративный: из открытых источников

В пятницу, 15 декабря, на Харьковщине в руках подростка сдетонировало взрывное устройство. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Инцидент произошел в Изюмском районе. Пострадавшим оказался 15-летний молодой человек.

"Сегодня в Изюмском районе в руках 15-летнего подростка сдетонировало неизвестное взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих кистей. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

В то же время Синегубов напомнил о высокой минной опасности и призвал жителей области не брать в руки подозрительные предметы. В случае обнаружения таковых просят сообщить специалистам ГСЧС или полицию, позвонив по номеру 101, 102.

Информация об инциденте. Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину уже разминировали более 2,6 тыс. кв. км территорий. В то же время Минобороны увеличило численность личного состава подразделений разминирования почти до 5 тыс. человек.

Добавим, что правительство Украины выделит более 788 млн. грн. на разминирование и фортификационные укрепления. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина 7 декабря.